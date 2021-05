De politie heeft dinsdagavond een 24-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident in Amsterdam waarbij op 10 mei een tweejarig kind gewond raakte. Volgens de politie waren meerdere verdachten betrokken bij het schietincident.

In de avond van 10 mei werden meerdere schoten gelost nabij metrostation Kraaiennest in stadsdeel Zuidoost. De peuter raakte gewond door een verdwaalde kogel en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het kind mocht na een nacht in het ziekenhuis te hebben doorgebracht weer naar huis.

De 24-jarige verdachte kon na rechercheonderzoek worden aangehouden. De man werd aangehouden in zijn auto, waarin ook een vuurwapen werd aangetroffen, meldt de politie.

Het is nog altijd niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld rondom het metrostation. De politie laat weten dat het onderzoek "onverminderd verdergaat".