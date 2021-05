Bureaus die bemiddelen bij buitenlandse adopties vinden dat er na drie maanden een einde moet komen aan de door de overheid opgelegde adoptiestop vanwege het rapport van de commissie-Joustra. Vier bemiddelingsbureaus zeggen woensdag in Trouw dat de adoptiestop "ongefundeerd" is en "slecht onderbouwd".

De commissie onder leiding van oud-bestuurder Tjibbe Joustra adviseerde in februari de overheid om voorlopig de adoptie van kinderen uit het buitenland stil te leggen. Er zouden tussen 1957 en 1997 ernstige fouten zijn gemaakt bij adopties uit negen landen, en nog steeds zou er sprake zijn van permanente en structurele problemen. Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) nam het advies over en schortte de adopties tijdelijk op.

Bemiddelingsbureaus A New Way, Stichting Wereldkinderen, de Nederlandse Adoptie Stichting en Stichting Meiling zeggen dat het bewijs van Joustra voor de misstanden bij de interlandelijke adopties te dun is om helemaal te stoppen met de adopties. Ze reageren hiermee voor het eerst op de conclusies van de commissie-Joustra.

De vier organisaties hebben grote kritiek op het rapport, onder meer omdat hen niet om wederhoor is gevraagd. "We hebben op onze tong moeten bijten. De commissie sprak harde woorden en dat was voor ons enorm heftig", zegt woordvoerder Sanne Buursink. Volgens de bemiddelingsorganisaties zijn er bronnen aangehaald in het rapport van Joustra die niet zijn gevalideerd. "Als Trump dit had gezegd, hadden we het nepnieuws genoemd", aldus Buursink.

Joustra: Misstanden kunnen nog steeds voorkomen

In een recente brief van de commissie-Joustra staat dat de misstanden nog steeds kunnen voorkomen vanwege het systeem achter de adopties dat onder meer gevoelig is voor "perverse prikkels". Buursink wijst er in Trouw op dat er sinds het Haags Adoptieverdrag uit 1998 al veel is verbeterd.

De vier organisaties willen dat minister Dekker zo snel mogelijk de adoptiestop terugdraait. "Dit besluit heeft verstrekkende gevolgen gehad en grote schade berokkend aan kinderen in kwetsbare situaties, aan geadopteerden en hun families, aan de internationale samenwerking en aan de betrokken organisaties."

Het ministerie van Justitie kijkt momenteel naar opties om het adoptiestelsel te vernieuwen. Dat is echter voor het volgende kabinet om door te voeren, laat het ministerie weten aan de krant.