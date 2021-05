Woensdag begint in vrijwel het hele land droog. In het noorden en oosten komt lokaal mist voor, maar die trekt in de eerste uren van de ochtend weg.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Overdag neemt de kans op buien vanuit het westen toe en in de middag kunnen er overal stevige buien vallen. In het noorden en oosten kan daarbij ook hagel en onweer voorkomen.

De temperatuur komt langs de kust uit op zo'n 13 graden en in het binnenland op 15 of 16 graden. Er staat een matige westenwind. 's Avonds nemen de buien weer af en komen er meer opklaringen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.