Bij een brand in een appartement aan de Leyweg in Den Haag hebben meerdere personen rook ingeademd. Vijf personen zijn daarvoor naar het ziekenhuis vervoerd, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden aan NU.nl.

De brand brak volgens de veiligheidsregio rond 18.30 uur uit in een appartement van een portiekflat. Vier personen zijn aan de achterzijde van het pand door de brandweer met een hoogwerker gered.

Vanwege de grote rookontwikkeling zijn een aantal naastgelegen woningen ontruimd. Acht bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook.

Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet bekend. De brandweer doet onderzoek. De bewoners van het betreffende portiek zijn nog in afwachting van een controle van Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Den Haag.