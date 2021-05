De politie heeft in Rotterdam een 29-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de omkoping van een politieambtenaar, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. De man kwam in beeld als verdachte na het kraken van een versleutelde telefoon die bij de agent thuis werd aangetroffen.

De betrokken agent Orm K. uit Vianen kreeg in december 2020 vier jaar gevangenisstraf opgelegd. Hij had twee jaar lang vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen doorgespeeld aan criminelen. Ook verkocht de 45-jarige K. politiekleding.

Een woordvoerder van het OM laat aan NU.nl weten dat de Rotterdammer in beeld kwam tijdens het onderzoek naar de veroordeelde K. Bij de agent thuis zou onder meer een PGP-telefoon zijn aangetroffen.

Op de PGP-telefoon stond versleutelde informatie die mede heeft geleid tot de arrestatie van de Rotterdammer. Zijn precieze rol in de omkopingszaak kan het OM nog niet melden, omdat het onderzoek nog loopt.

In de zaak is ook een man uit Zeist aangehouden, meldt de woordvoerder van het OM. Die aanhouding vond plaats in maart.

K. is informatiemakelaar voor criminelen volgens rechtbank

K. kwam in mei 2018 in aanraking met een persoon die de rechtbank omschrijft als "een informatiemakelaar voor criminelen". De politieagent kreeg geld aangeboden in ruil voor informatie.

K. is de zoon van de politieagent die in 1977 werd doodgeschoten door RAF-lid Knut Folkerts. Hier heeft de man, die als agent in de voetsporen van zijn vader is getreden, in het oordeel van de rechter persoonlijk trauma aan overgehouden. De feiten werden hem daarom enigszins in verminderde mate toegerekend. Uit onderzoek bleek dat het voor K. moeilijk te herleiden is waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt.