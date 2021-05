Omdat het in april en mei koud was voor de tijd van het jaar, komt de overlast van de eikenprocessierups later dan normaal. Wellicht wordt 2021 geen piekjaar, zegt voorzitter Arnold van Vliet van Nature Today in gesprek met NU.nl.

Door het slechte weer krijgen de eikenbomen waarin de plaagdieren leven later dan normaal blad. De bladgroei begon de laatste jaren niet zo laat.

"De overlast door de eikenprocessierupsen is nog niet goed in te schatten, want de omvang wordt pas duidelijk als de rupsen nesten gaan vormen", licht Van Vliet een bericht van Nature Today toe. "De eerste nestvorming zal pas begin juni beginnen. Dan krijgen ze ook de eerste brandharen. De piek in overlast zal dit jaar door de trage ontwikkeling pas in juli plaatsvinden."

Van Vliet verwacht geen piekjaar, maar nog steeds flinke overlast door de rupsen van de eikenprocessievlinder.

Dit jaar wellicht grotere rol voor natuurlijke vijanden

Volgens Van Vliet spelen de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen dit jaar wellicht een grotere rol dan normaal. Er zijn namelijk minder andere rupsen die als vogelmaaltje kunnen dienen. Vooral mezen eten veel eikenprocessierupsen.

Door het slechte weer in april is de ontwikkeling van alle rupsen vertraagd. Ook andere vlinders zullen dus later dan normaal te zien zijn.