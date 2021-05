Het aantal opgelegde tbs-maatregelen is in 2020 wederom licht gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Rechtbanken legden vorig jaar 273 keer tbs op, tegenover 260 keer in 2019. In april werd nog gemeld dat de maatregel 115 keer was opgelegd, maar die cijfers bleken onvolledig, laat de Raad voor de rechtspraak dinsdag weten.

Vorig jaar kregen 167 verdachten tbs met dwangverpleging opgelegd. De veroordeelde gaat dan naar een forensisch psychiatrisch centrum, beter bekend als tbs-kliniek. In de 106 andere gevallen werd de lichtere variant tbs met voorwaarden opgelegd. In 2019 legden rechters in totaal 260 keer de tbs-maatregel op.

Rechters kunnen een tbs-maatregel opleggen als iemand een misdrijf heeft gepleegd, terwijl diegene leed aan een ernstige stoornis of gebrekkige ontwikkeling. Om de samenleving te beschermen, wordt iemand behandeld.

De maatregel kan worden verlengd zolang er nog sprake van de stoornis is en er een risico op herhaling bestaat. Vorig jaar beoordeelden rechters 1.049 verzoeken tot verlenging van een tbs-maatregel. Verreweg het grootste deel daarvan (924 verzoeken) werd toegewezen.