De vele neerslag van afgelopen winter en het voorjaar heeft ervoor gezorgd dat de grondwatertekorten grotendeels verdwenen zijn. Daarmee is de droogte voorlopig verholpen. Toch is het droogteprobleem daarmee niet verdwenen. Het blijft de komende jaren zaak om op een andere manier met water om te gaan.

"De grondwaterstanden bevinden zich op een normaal peil", zegt Niko Wanders, hydroloog aan de Universiteit Utrecht. "We staan er nu goed voor."

Dat blijkt ook uit het neerslagtekort dat door het KNMI wordt bijgehouden. Op dit moment bedraagt het neerslagtekort 15 millimeter en de verwachting is dat dit de komende dagen verder afneemt.

Het is gebruikelijk dat er in de zomer een neerslagtekort is. Dit betekent dat er meer water verdampt dan er aan neerslag valt.

"Maar het neerslagtekort wordt elk jaar op 1 april op 0 gezet. Dus dat zegt niet alles", weet Wanders. "Als je een hele droge zomer hebt, bouw je watertekorten onder de grond op. Die moeten in de winter opgelost worden en dat is afgelopen winter zeker gebeurd."

Daarnaast is in het voorjaar veel neerslag gevallen en relatief weinig water verdampt. "Dat betekent dat water de grond in trekt en niet terug de lucht in gaat. Dat zorgt ervoor dat de grondwaterstanden op peil kunnen komen. Alles bij elkaar opgeteld zorgt het ervoor dat we nu in een normale situatie zitten."

'Op dit moment is alles nat en groen'

Dat ziet ook Doreen Rugers, boswachter van Staatsbosbeheer in de Achterhoek. "Op dit moment is het nat en alles is groen. Her en der staat ook water in het terrein. Dat is in ieder geval al veel beter dan de afgelopen drie jaar."

Diana Woei, meteoroloog van Weerplaza, zegt dat het in 2014 voor het laatst zo nat was in de lente. "Voor de natuur is dat heel goed. In vergelijking met voorgaande jaren is het gras bijvoorbeeld veel groener."

Heel lokaal, bijvoorbeeld op hoge zandruggen, is er wel een aantal plekken waar de grondwaterstand nog niet normaal is. "Maar ook daar gaat het gaat de goede kant op", aldus Rugers.

Een bijna drooggevallen beek in Twente in de zomer van 2020. Een bijna drooggevallen beek in Twente in de zomer van 2020. Foto: ANP

Probleem is niet ineens verdwenen

Maar de boswachter benadrukt dat we niet te vroeg moeten juichen. Volgens haar is verdroging al jarenlang een probleem en is dat niet nu ineens verdwenen. "Een nat voorjaar wil niet zeggen dat het droogteprobleem is opgelost. Het gaat ook om meerjarentrends en we moeten nog zien hoe de rest van de zomer verloopt. Het is fijn dat het grondwater nu op peil is, maar het is voorbarig om te zeggen dat het probleem in de natuur volledig is opgelost."

Rugers pleit er dus voor om vooral naar de lange termijn te kijken, want het droogteprobleem is groter dan twee maanden vol regenbuien.

Toch kijken we nog even naar de korte termijn. Hoewel de natuur zucht onder langdurige droogte, is veel zon en weinig regen voor vakantiegangers en terrasgangers vaak wel fijn. Weerplaza verwacht dat we pas na 27 mei weer naar normale waarden gaan. Het blijft de komende dagen wisselvallig, al is er ook ruimte om in de zon op een terras te zitten.