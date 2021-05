De dag begint dinsdag met veel bewolking en plaatselijk kan een enkele bui vallen. De regen en bewolking trekken in de loop van de ochtend weg om plaats te maken voor de zon.

In de kustgebieden blijft het zo goed als droog. Landinwaarts zijn in de loop van de dag nog wel een aantal pittige buien mogelijk, waarbij ook onweer of hagel kan voorkomen.

Bij een matige westenwind komt de temperatuur dinsdag uit op zo'n 15 graden.

