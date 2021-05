De Gerrit Krolbrug in Groningen, die in de nacht van vrijdag op zaterdag door een aanvaring beschadigd raakte, is maandagavond weer opengesteld voor de scheepvaart. Ook gaan beide loopbruggen snel weer open, zo meldt Rijkswaterstaat.

Dit weekeinde voer een Duits vrachtschip tegen de brug aan. Die raakte daardoor zwaar beschadigd en kon niet meer worden bediend. Door de aanvaring kwam de brug scheef in het draaischarnier te hangen.

Tientallen schepen konden niet verder en lagen voor de brug te wachten om door te kunnen varen.

Het vrachtschip was technisch in orde. Tegen de schipper van het Duitse vrachtschip, een 59-jarige man uit Tsjechië, is proces-verbaal opgemaakt wegens "geen goed zeemanschap" en wegens het "door zijn schuld vernielen" van de brug, aldus de Landelijke Eenheid van de politie.

Rijkswaterstaat heeft beslag gelegd op het schip. Volgens een woordvoerder is dat een standaardprocedure. "We vragen een bankgarantie en het schip krijgt een vaarverbod. Dat heeft niet zozeer met de oorzaak van het ongeval te maken, maar dat is verzekeringstechnisch."