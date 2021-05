Op de eerste dag van de eindexamens voor scholieren zijn bij de actiegroep LAKS ruim 22.000 klachten binnengekomen. Dit aantal neemt nog steeds toe en ligt nu al hoger dan in 2019, toen er op de eerste examendag ruim 18.000 klachten waren, zegt een woordvoerster. Vooral leerlingen van het vwo klaagden over de moeilijkheidsgraad van het vak wiskunde A.

Er werd verder geklaagd dat bij de examens de anderhalvemeterregel niet altijd in acht werd genomen. In de sportzalen stonden de tafeltjes wel op voldoende afstand, maar in de kleedkamers lukte dit niet altijd bij het ophangen van de jassen.

Verder waren er vooral veel leerlingen die klaagden dat de stof te moeilijk was of de examens te lang duurden. Een aanzienlijk deel van de vwo-leerlingen had klachten over wiskunde A. Er waren maandagavond ruim 10.000 klachten binnengekomen over de moeilijkheidsgraad van het wiskunde A-examen, terwijl in het verleden er op dit onderdeel hooguit tweeduizend klachten waren.

Het is niet duidelijk of de vragen echt te moeilijk waren of dat het een gevolg was van het coronavirus, aldus het LAKS. Dit geldt waarschijnlijk wel voor vmbo'ers die examen Nederlands moesten doen, aldus de woordvoerder. Door het coronavirus konden de vmbo'ers zich volgens haar niet goed voorbereiden. Volgens klagers sloten de vragen daarbij niet aan bij de leerstof en waren sommige onderwerpen niet eens behandeld.

LAKS vreest dat meer eindexamenkandidaten zullen zakken

Het LAKS zei eerder al te vrezen dat meer kandidaten dan gebruikelijk zullen zakken, omdat scholieren zich minder goed konden voorbereiden wegens het coronavirus. Om de eindexamenkandidaten tegemoet te komen, mogen ze hun vakken nu spreiden waardoor ze meer voorbereidingstijd hebben. Kandidaten krijgen nu ook de mogelijkheid om een extra vak te herkansen.

Bijna 200.000 middelbare scholieren begonnen maandag aan hun eindexamens. Vmbo'ers deden eindexamen Duits en Nederlands, havisten in het vak bedrijfseconomie en op het vwo begonnen de leerlingen met wiskunde A, B en C. Vorig jaar gingen de eindexamens niet door vanwege de coronabeperkingen.