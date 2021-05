Een negentienjarige man uit Boxtel is maandag veroordeeld tot een taakstraf van 25 uur voor het online bedreigen van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). De dertienjarige dochter van De Jonge kreeg op 10 januari kort na middernacht een bericht via Instagram met de tekst "I'm gonna kill your father".

De politierechter veroordeelde de verdachte alleen voor het bedreigen van de minister. Ze sprak de verdachte vrij voor het bedreigen van De Jonges dochter.

Na onderzoek naar het bericht kwam de politie uit bij de man uit Boxtel, die in zijn verhoor een bekentenis aflegde. Hij zou het bericht in een dronken bui hebben verstuurd, terwijl hij met vrienden was. Inmiddels heeft hij zijn excuses aangeboden aan de minister en diens dochter.

"Het gaat om een zeer ernstig feit waaraan wij zwaar tillen. De impact van een dergelijke bedreiging is zeker voor iemand van dertien jaar enorm.", zei de officier van justitie maandag in de rechtbank. "Hij heeft een grote inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de minister en zijn dochter. Zij voelden zich beiden ernstig bedreigd."

De verdachte is wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft een grens overgegaan. "Het staat iedereen vrij om uiting te geven over het beleid en het optreden van deze minister. Het is van belang in een democratische rechtsstaat dat politici hun werk in vrijheid en veiligheid kunnen doen. Door dreigingen en intimidatie zoals de verdachte heeft gedaan, wordt aan die vrijheid en veiligheid afbreuk gedaan."

Het OM had een taakstraf van veertig uur geëist, naast een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken.