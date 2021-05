Een 27-jarige vrouw die zondagavond door twee personen werd beschoten in Amsterdam, is in de nacht van zondag op maandag overleden. De politie heeft een twintigjarige verdachte aangehouden.

De vrouw reed in de Maassluisstraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West toen schutters het vuur op haar auto openden. De daders maakten gebruik van automatische vuurwapens, meldt de politie.

Het slachtoffer werd geraakt, maar wist door te rijden. De bijrijder bleef ongedeerd. Later meldde het slachtoffer zich in het ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen overleed.

De twee verdachten zijn er na de beschieting vandoor gegaan in een zilvergrijze bestelauto, die werd bestuurd door een derde verdachte. Agenten hebben in de August Vermeylenstraat een in brand gestoken bestelauto aangetroffen. Het is niet duidelijk of het gaat om de betreffende zilvergrijze bestelauto.

De politie meldt niet of de aangehouden verdachte de bestuurder of een van de schutters was. Hij zit in volledige beperkingen.