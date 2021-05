De 46-jarige Bashir K. uit Haarlem is maandagmiddag veroordeeld tot twintig jaar cel voor het doden van zijn zwangere echtgenote op 11 september 2019.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat hem verdacht van moord. Volgens de rechtbank ging het om doodslag. K. was maandagmiddag niet aanwezig bij het aanhoren van het vonnis in de Haarlemse rechtbank.

K. heeft zijn vrouw gewurgd tot zij dood was en daarna hun flat aan de Rudolf Steinerstraat in Haarlem met haar erin in brand gestoken. Volgens de rechtbank was de man toen volledig toerekeningsvatbaar.

De man heeft eerder te horen gekregen dat hij zijn kinderen niet meer mag zien. De Raad voor de Kinderbescherming had daarvoor een zaak aangespannen. De drie kinderen van het stel logeerden op de avond van 11 september 2019 op een ander adres. De rechtbank heeft bepaald dat zij alle drie een schadevergoeding van 20.000 euro krijgen.

De brand zorgde die avond tegen middernacht voor veel commotie in de straat. Er was een grote ontploffing en 48 appartementen moesten worden ontruimd. Tijdens de bluswerkzaamheden werd K. in zijn eigen straat gearresteerd. Hij stond naar de brand te kijken.