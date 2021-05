De brand zondagnacht in een winkel aan de Weissenbruchstraat in Den Haag was aangestoken, meldt de politie maandag. Door de brand raakten vijf bewoners van omliggende woningen gewond. Een stel met een klein kind moest met een hoogwerker van het dak worden gehaald.

"De gewonde omwonenden hebben rook ingeademd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd", zegt een brandweerwoordvoerder.

De brand brak rond 0.20 uur uit. Het vuur sloeg over naar een bovenliggende woning. In totaal zijn zes huizen ontruimd.

Volgens de woordvoerder kunnen de bewoners van tenminste twee woningen voorlopig niet terugkeren. "We bekijken of de anderen dat wel kunnen." Hij kon niet zeggen hoeveel mensen precies zijn geëvacueerd vanwege de brand. De brand was in de loop van de nacht onder controle.

Omwonenden in de Haagse wijk Benoordenhout gingen al uit van brandstichting. "Een buurman werd wakker van glasgerinkel en zag twee jongens met twee jerrycans het winkelpand binnengaan. Hij heeft eerst 112 gebeld en daarna waren de jongens al weg en stond het pand gelijk in lichterlaaie", zei een buurtbewoonster tegen Omroep West. "Er zijn allemaal woningen boven de winkel. Hoe haal je het in je hoofd?"