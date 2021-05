Bijna 200.000 middelbare scholieren in Nederland beginnen maandag aan het centraal examen. De examens zien er vanwege de coronacrisis anders uit dan normaal: zo mogen leerlingen hun vakken spreiden en krijgen ze een extra herkansing. Ook is het toegestaan een vak op de cijferlijst weg te strepen als leerlingen hierdoor alsnog kunnen slagen.

Vmbo'ers beginnen maandag met het eindexamen Duits en Nederlands, havisten doen examen in het vak bedrijfseconomie en op het vwo beginnen de leerlingen met wiskunde A, B en C.

De pandemie had een grote invloed op de voorbereidingen. Toen de middelbare scholen in december werden gesloten, maakte het kabinet een uitzondering voor eindexamenkandidaten. Zij konden nog wel fysiek les krijgen, maar actiegroep LAKS is bang dat scholieren zich toch minder goed hebben kunnen voorbereiden. De groep vreest dat meer kandidaten dan gebruikelijk zullen zakken.

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) beaamde in februari dat veel leerlingen door het thuisonderwijs een achterstand hebben opgelopen die ze niet meer kunnen inhalen. Hoewel Slob het belangrijk vindt dat de eindexamens dit jaar kunnen doorgaan, zijn de vooruitzichten volgens de minister "minder gunstig dan gehoopt".

Meer voorbereidingstijd door spreiding examens

Om leerlingen tegemoet te komen, kondigde de bewindsman aan dat de eindexamens dit jaar in een andere vorm plaatsvinden. Het is toegestaan om eindexamen te doen in drie tijdvakken: tussen 17 mei en 1 juni, tussen 14 en 25 juni en van 6 tot en met 9 juli. Het tweede tijdvak is dit jaar uitgebreid van vier naar tien dagen.

Door de examens te spreiden, hebben leerlingen meer voorbereidingstijd. Ook komen leerlingen die in quarantaine moeten niet gelijk in de problemen.

Daarnaast mogen leerlingen niet één, maar twee vakken herkansen en mogen ze de uitslag van één vak laten wegstrepen als dat het verschil maakt tussen zakken of slagen. Het cijfer blijft wel op de cijferlijst staan. Het is niet mogelijk om een cijfer voor een kernvak als Nederlands te laten wegstrepen.

Vorig jaar gingen de eindexamens vanwege de coronamaatregelen niet door.