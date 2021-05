Op verschillende plekken in Nederland gingen zondag enkele duizenden mensen de straat op voor pro-Palestijnse demonstraties naar aanleiding van de Gazacrisis.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Israëlisch-Palestijns conflict

Zo lopen demonstranten zondagmiddag in een mars door Amsterdam om steun te betuigen aan de Palestijnen. In Eindhoven trok een groep na een manifestatie op het Stadhuisplein ook de stad in en in Nijmegen, Groningen en Enschede vonden eveneens demonstraties plaats.

Op de Dam verzamelden zich in de middag een menigte van enkele duizenden, die rond 16.00 uur begon aan een mars over het Rokin, langs de Amstel en het Weesperplein, met als eindpunt het Amstelstation. De politie is ruim aanwezig, houdt de demonstranten in de gaten en zet de straten af, zodat het verkeer er niet langs kan. De sfeer is gemoedelijk.

De gemeente liet eerder op Twitter weten dat het te druk was bij de demonstratie op de Dam. "Sluit niet meer aan. Kom niet meer naar de Dam. Houd 1,5 meter afstand", aldus de gemeente.

In Amsterdam kwamen op het Beursplein ook enkele tientallen betogers met Israëlische vlaggen samen. Ook daar was politie aanwezig.

Op het Stadhuisplein in Eindhoven kwamen honderden mensen bij elkaar. De aanwezigen werden in het Arabisch en Nederlands toegesproken door onder anderen de voorzitter van de Palestijnse gemeenschap in Nederland. Veel aanwezigen droegen de Palestijnse vlag, spandoeken en demonstratieborden. Aan het begin van de manifestatie hielden de deelnemers een minuut stilte voor wat genoemd werd "de slachtoffers van de apartheid en genocide". De organisatie riep mensen bij herhaling op 1,5 meter afstand te houden, maar dat lukt niet echt.

De gemeente en politie hebben de organisatie van de manifestatie op het Stadhuisplein om 16.30 uur gevraagd de bijeenkomst te beëindigen. Het was er te druk en de coronaregels werden niet nageleefd zei een woordvoerder van de politie. Daarop heeft de organisatie iedereen gevraagd naar huis te gaan, maar een grote groep trok alsnog de stad in met veel Palestijnse vlaggen, begeleid door de politie. Rond 17.00 uur is ook deze demonstratie beëindigd.

In Nijmegen waren er volgens de Gelderlander ook zo veel mensen bij elkaar in het Valkhofpark en later in het centrum, dat de burgemeester de betoging liet ontbinden. Volgens RTV Noord kwamen er zo'n tweehonderd demonstranten samen op de Grote Markt in Groningen. In een park in Enschede hadden zich enkele honderden mensen verzameld, schrijft RTV Oost.

Dezer dagen zijn in Nederland en de rest van Europa meerdere betogingen ter ondersteuning van Palestina. De demonstraties zijn een reactie op escalerend geweld tussen Israël en de Palestijnen.