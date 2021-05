Bewoners van een woning in het Brabantse Nispen hebben zondagochtend in hun garage een inbreker aangetroffen die lag te slapen in hun auto.

De man had een ruit ingeslagen om naar binnen te komen. De kofferbak van het voertuig was gevuld met etenswaren, want hij had de hele diepvries leeggehaald.

De bewoners schrokken rond 6.00 uur wakker van een vreemd geluid, maar konden niets ontdekken. Daarop sliepen ze door. Toen ze rond 8.30 uur opstonden, ontdekten ze de inbreker in de auto.

De 41-jarige man uit Winterswijk werd door hen gewekt en reageerde agressief. Daarop belden de bewoners de politie. Die heeft de inbreker aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex. De man heeft inmiddels een verklaring afgelegd en zit nog vast. De bewoners hebben aangifte gedaan.