De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote controle gehouden op de A2 in de buurt van de Gelderse plaats Hedel. Het gebied is twee dagen geleden door de gemeente Maasdriel als veiligheidsrisicogebied bestempeld vanwege het geweld in de zaak rond een fruitbedrijf, dat in de afgelopen weken weer is opgelaaid. De politie mag in deze omgeving preventief fouilleren.

Er zijn meer dan honderd auto’s gecontroleerd. Bij de controle zijn geen wapens aangetroffen. Er is wel opgetreden vanwege verkeersovertredingen: een bestuurder was onder invloed van alcohol. Daarnaast is er een auto in beslag genomen van iemand die voor de derde keer zonder rijbewijs reed.

De afgelopen periode zijn weer huizen beschoten in Hedel, Kerkdriel en Velddriel, adressen die te maken hebben met het fruitbedrijf De Groot Fresh Group.

Afpersing na ontdekking cocaïne tussen fruit

Medewerkers van het bedrijf worden al sinds mei 2019 bedreigd. Toen werd een lading cocaïne aangetroffen in een van de fruittransporten en heeft het bedrijf de politie ingelicht. Afpersers eisten daarop via sms'jes een vergoeding voor de "geleden schade" van 1,5 miljoen euro.

De politie pakten zeker zeven verdachten op voor de afpersing, maar twee mannen werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtszaak tegen hoofdverdachte Ali G. werd begin januari op het laatste moment uitgesteld omdat hij in zijn cel werd aangehouden voor het veroorzaken van explosies en brandstichtingen rondom het fruitbedrijf.

De politie doet verder geen uitspraken over de nachtelijke controle. Over het onderzoek naar de beschietingen is ook geen update te geven. Opsporing Verzocht besteedde afgelopen dinsdag aandacht aan de zaak: dat leverde volgens de politie enkele tips op.