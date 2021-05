Rijkswaterstaat is zondagochtend begonnen met het weghalen van het aangevaren deel van de Gerrit Krolbrug in Groningen. De brug raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd toen een Duits vrachtschip er op botste.

De brug is sinds de botsing niet meer bedienbaar. Door de aanvaring hangt de brug scheef in het draaischarnier, en het stoplicht is afgebroken. De brug is afgesloten voor zowel fietsers, voetgangers en scheepvaart. Ongeveer twintig schepen liggen te wachten om door te kunnen.

Zaterdagavond begon Rijkswaterstaat al met voorbereidingen om het aangevaren brugdeel uit de vaarweg te verwijderen. Er worden twee kranen aan beide zijden van de brug gezet, zodat het brugdeel opgetild kan worden. Het wordt dan eerst op een ponton gehesen. Hoe lang de hele operatie gaat duren, is onduidelijk.

De schipper van het Duitse vachtschip, een 59-jarige man uit Tsjechië, was niet onder invloed van alcohol of drugs tijdens de aanvaring, zo werd zaterdag al duidelijk. Het schip was technisch gezien in orde.

De schipper werd later op zaterag wel aangehouden en verhoord. Vooralsnog is alleen proces-verbaal opgemaakt wegens 'geen goed zeemanschap'. Nadere onderzoeken en verhoren komende dagen zullen duidelijk moeten maken of hem nog meer ten laste zal worden gelegd.