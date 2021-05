Een 25-jarige man uit Utrecht is in de nacht van zaterdag op zondag zijn auto en rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met meer dan 200 kilometer per uur over de A59 had gereden.

De man werd betrapt door agenten, die in een onopvallende auto zaten.

Na correctie bleek de Utrechter 103 kilometer per uur te hard te hebben gereden. Daarmee raakte hij niet alleen zijn rijbewijs kwijt, maar werd ook zijn voertuig in beslag genomen.

Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of en wanneer de man zijn auto terugkrijgt.