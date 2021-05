De politie heeft zaterdagmiddag een 26-jarige man uit Woudenberg aangehouden tijdens een pro-Palestijnse betoging op het Malieveld in Den Haag. De man had een agent in het gezicht geslagen en op diens veiligheidsvest bestookt met een taser. Even daarvoor had de politie de man aangesproken nadat hij in discussie was gegaan met de demonstranten.

De agent raakte gewond door de klap, meldt de politie op Twitter. Bij de arrestatie van de man werd pepperspray gebruikt.

In Den Haag kwamen zaterdag honderden mensen samen bij verschillende pro-Palestijnse betogingen. Op het Malieveld verzamelde zich de grootste groep, van ongeveer vijfhonderd mensen. Ze hadden vlaggen bij zich en er werd geluisterd naar toespraken. Onder de sprekers was onder meer Tunahan Kuzu van de politieke partij DENK.

De demonstratie verliep rustig, maar aan het eind van de bijeenkomst op het Malieveld moest de politie toch ingrijpen. Toen een groep van ongeveer tweehonderd mensen van de Koekamp richting het Centraal Station liep, kwam de ME in actie met busjes en paarden. De politie vroeg de aanwezigen naar huis te gaan en probeerde te voorkomen dat de actievoerders richting de binnenstad gingen.

Op het Plein kwamen zaterdagmiddag zo'n tweehonderd mensen bijeen. Ze hadden vlaggen en spandoeken bij zich met teksten als: 'Free Palestine, end the occupation' en 'Palestine is love'. Ook op de Hofplaats kwam zaterdagmiddag een groep mensen bij elkaar om te demonstreren.

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is een week geleden opgelaaid. Dat gebeurde na de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Die gezinnen moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Er is voor de vijfde nacht op rij over en weer geschoten.