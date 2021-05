De brandweer uit Voorschoten heeft zaterdagmiddag een vrouw gered die vast kwam te zitten in een boom tijdens een poging om haar kat te redden. Een ladderwagen moest eraan te pas komen om de vrouw uit haar benarde positie op zeven meter hoogte te bevrijden.

Een woordvoerder van brandweer Hollands Midden meldt aan NU.nl dat de vrouw 48 minuten na het ontvangen van de 112-melding weer met beide benen op de grond stond. Zes minuten later gold hetzelfde voor haar kat. Zowel het dier als het baasje maken het volgens de woordvoerder goed.

Omdat de locatie van het incident zich midden in een park bevindt, moest de brandweer een paar paaltjes omzagen om ter plaatse te komen. Uit voorzorg werd ook een redkussen uit de veiligheidsregio Haaglanden besteld. Dat zou de vrouw kunnen opvangen, mocht ze haar evenwicht verliezen. Inzet van het redkussen bleek niet nodig.

Het landelijk aantal brandweeruitrukken voor een dier in nood schommelt de afgelopen jaren rond de vijfduizend per jaar. In ongeveer 20 procent van die gevallen gaat het daarbij om een dier op hoogte. Over het aantal meldingen van een dier en een mens tegelijk in nood zijn geen aantallen bekend.