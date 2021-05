De taxipassagier die ervan wordt verdacht met een vuurwapen meerdere malen in het dashboard van een taxi in Tilburg te hebben geschoten, heeft zich vrijdagavond gemeld op een politiebureau in Tilburg. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl na berichtgeving van Omroep Brabant.

De 33-jarige Tilburger is direct aangehouden. De politie laat weten specifiek naar deze persoon op zoek te zijn geweest. Volgens de politiewoordvoerder impliceert dat dat er niet wordt gezocht naar andere verdachten van het incident in de nacht van 1 op 2 mei.

In de bewuste nacht van het incident reed de taxichauffeur de drie passagiers naar hun bestemming in Tilburg. Tijdens de rit loste de verdachte om nog altijd onbekende reden enkele schoten in het dashboard. Niemand raakte gewond, maar de chauffeur was uiteraard hevig geschrokken.

Na het incident reed de chauffeur door naar Oisterwijk, waar hij de politie inschakelde. Agenten vonden in het voertuig meerdere kogelinslagen. De taxi werd ingenomen voor sporenonderzoek.

De naam van de verdachte was sinds maandag bekend bij de politie. De overige twee taxipassagiers werden door de politie beschouwd als getuigen.