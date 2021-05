De politie in Groningen heeft de schipper van het Duitse vrachtschip dat in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de Gerrit Krolbrug in Groningen aanvoer aangehouden.

De Landelijke Eenheid van de politie meldt dat de schipper "buiten heterdaad" is aangehouden en dat zijn verklaring wordt opgenomen op het bureau. Het technisch onderzoek is nog in volle gang.

Het schip botste rond 1.00 uur op de Gerrit Krolbrug. De brug over het Van Starkenborghkanaal is daardoor zwaar beschadigd geraakt.

Door de aanvaring hangt de brug scheef in het draaischarnier en is het stoplicht afgebroken. De brug blijft voorlopig dicht. Het scheepvaartverkeer is gestremd.

Bij de botsing tussen brug en schip raakte niemand gewond. Een scooterrijder die precies op dat moment op de brug reed, viel door de klap van zijn scooter, maar kwam met de schrik vrij.

De schipper van het schip moest een blaastest afleggen, maar die wees uit dat er geen alcohol in het spel was. Omdat het donker was, voer het schip op de radar. Mogelijk is daarbij iets misgegaan, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.