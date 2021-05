De politie heeft deze week twee dagen lang gereconstrueerd hoe Michael P. in 2017 werd aangehouden. P. is de moordenaar van Anne Faber en vindt dat agenten gestraft moeten worden voor zijn hardhandige arrestatie. De rechtbank Midden-Nederland bevestigde de reconstructie zaterdag na berichtgeving van RTL Nieuws.

P. liep tijdens zijn aanhouding een gebroken schouder op en deed aangifte tegen vijf leden van het arrestatieteam, omdat hij vindt dat zij te veel geweld hebben gebruikt. Of de agenten daadwerkelijk vervolgd gaan worden, is nog niet besloten. De reconstructie kan daarbij helpen.

Door de hardhandige arrestatie kreeg P. eerder al vier maanden strafvermindering. Hem werd in totaal 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd wegens de moord op Faber (25).

Volgens een woordvoerder van de rechtbank Midden-Nederland was de reconstructie van de arrestatie van P. achter gesloten deuren. Hij wil daarom niets zeggen over de plek waar de reconstructie plaatsvond en of P. erbij aanwezig was.

Advocaat zegt dat P. bij reconstructie aanwezig was

Diens advocaat Niels Dorrestein zegt tegen RTL Nieuws dat P. erbij was. "Mijn cliënt heeft nu in de praktijk laten zien wat er volgens hem is gebeurd. Wat hem betreft wordt met deze reconstructie duidelijk wie verantwoordelijk is voor zijn gebroken schouder."

Faber verdween in september 2017 tijdens een fietstocht in Utrecht. De politie kwam P. op het spoor nadat Fabers jas was gevonden. Daarop ontdekten specialisten een DNA-spoor.

De veroordeelde zedendelinquent P. zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder het laatste deel van een eerdere straf uit, die hem was opgelegd wegens een dubbele verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010.