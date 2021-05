Een schip heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de Gerrit Krolbrug in Groningen geramd, meldt RTV Noord. Het brugdek is flink beschadigd en staat schuin. Ook is een stoplicht van de brug afgebroken.

Volgens RTV Noord vond de botsing rond 0.10 uur plaats. Er zou op dat moment een scooterrijder op de brug hebben gereden. Het is nog onduidelijk of die gewond is geraakt.

De brug over het Van Starkenborghkanaal is door de politie afgezet. Waarschijnlijk blijft de brug voorlopig onbegaanbaar voor fietsers, boten en auto's. Rijkswaterstaat inventariseert de schade aan de brug.

Verschillende buurtbewoners waren getuige van de botsing, aldus RTV Noord. Volgens hen heeft de bemanning van het schip de brug waarschijnlijk niet gezien.

Het schip, De Bodensee, is vlak bij de brug afgemeerd.