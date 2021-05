In Utrecht zijn vrijdagavond zeker honderd personen aangehouden nadat zij weigerden te vertrekken bij een pro-Palestijnse demonstratie die door de gemeente was ontbonden. Zij bleven demonstreren in Utrecht, meldt de politie vrijdagavond. Eén persoon werd aangehouden omdat diegene agenten met stenen bekogelde.

Een groep deelnemers van de demonstratie verplaatste zich door de stad nadat hun protestactie op het Jaarbeursplein eerder op de avond vroegtijdig werd beëindigd. De burgemeester van Utrecht, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) achtten het te druk op het plein en er werd een noodbevel afgekondigd.

Er mochten maximaal vijfhonderd personen aanwezig zijn, anders zou er onderling geen afstand gehouden kunnen worden. Demonstranten bleven echter toestromen, ondanks herhaaldelijke oproepen om niet meer naar het Jaarbeursplein te komen.

De Mobiele Eenheid (ME) moest er aan te pas komen om de laatste demonstranten van het Jaarbeursplein af te drijven. Om verdere spontane protestacties te voorkomen, werd ook een noodbevel afgekondigd voor de nabijgelegen wijken Lombok, Nieuw Engeland en de Dichterswijk.

Alle arrestaties zijn verricht in Lombok, nadat de groep demonstranten daar bij de moskee aan de Kanaalstraat werd ingesloten door de ME.

De demonstratie onder de noemer 'Free Palestina' werd gehouden naar aanleiding van de escalatie van het Palestijns-Israëlische conflict. Tijdens de demonstratie waren veel Palestijnse vlaggen te zien. De komende dagen worden nog meer pro-Palestijnse demonstraties gehouden. Zondag staat een actie gepland op de Dam in Amsterdam.

