In het centrum van Utrecht geldt vrijdagavond een noodbevel sinds een groep deelnemers van een demonstratie zich in de stad verplaatst. De pro-Palestijnse demonstratie op het Jaarbeursplein werd eerder op de avond ontbonden door de burgemeester van Utrecht, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) omdat het te druk werd.

"Eenieder van wie een redelijk vermoeden bestaat uit te zijn op wanordelijkheden, moet zich verwijderen uit het aangeduide gebied. Hier geen gehoor aan geven betekent mogelijk aanhouding of boete", aldus de gemeente Utrecht op Twitter.

Het noodbevel is naast het centrum ook van kracht in de wijken Lombok, Nieuw Engeland en Dichterswijk.

Eerder moest de Mobiele Eenheid (ME) er aan te pas komen om de laatste demonstranten van het Jaarbeursplein af te drijven, bevestigt de politie Midden-Nederland. Het ging om enkele tientallen demonstranten die niet vertrokken na meerdere oproepen van de politie en de organisatie om het plein te verlaten.

Op het Jaarbeursplein was plek voor vijfhonderd betogers. Vrij snel na het begin van de demonstratie riep de gemeente demonstranten al op niet meer te komen omdat dat maximum al bereikt was. Bij meer demonstranten zou de anderhalvemeterregel in het geding komen.

De organisatie riep de demonstranten direct op om te vertrekken na het besluit van de burgemeester. Via een livestream van de demonstratie op sociale media was echter te zien dat een groep van tientallen mensen nog op het plein bleef hangen.

De demonstratie onder de noemer 'Free Palestina' werd gehouden naar aanleiding van de escalatie van het Palestijns-Israëlische conflict. Tijdens de demonstratie waren veel Palestijnse vlaggen te zien.