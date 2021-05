In het gebied rondom het stadion in Doetinchem geldt zaterdagavond een noodverordening omdat voetbalclub De Graafschap die avond een thuiswedstrijd speelt tegen Roda JC. De gemeente zegt de maatregel noodzakelijk te vinden naar aanleiding van de gebeurtenissen afgelopen woensdag, waarbij voetbalsupporters zich misdroegen en de confrontatie zochten met de Mobiele Eenheid (ME).

Tijdens de duur van de noodverordening, die van 17.00 tot 0.00 uur in de wijken Vijverberg en Oosseld van kracht wordt, mogen alleen mensen met een geldige reden het gebied betreden. De noodverordening geeft de politie onder meer de mogelijkheid mensen preventief te fouilleren.

Met de maatregel moet herhaling van woensdag worden voorkomen, zegt burgemeester Mark Boumans vrijdag in een verklaring. "Een noodverordening is een ingrijpend middel en ik had niet gedacht dit in te hoeven zetten rond een wedstrijd van De Graafschap. Wat er afgelopen woensdag heeft plaatsgevonden was heftig en aangrijpend", aldus de burgervader.

De Graafschap slaagde er woensdagavond niet in te promoveren naar de Eredivisie. Na de wedstrijd waren er nog vierhonderd mensen bij stadion De Vijverberg, ondanks oproepen om thuis te blijven. De meesten gingen alsnog naar huis, maar ongeveer 150 mensen wilden niet vertrekken. Zij zochten de confrontatie met de politie en gooiden onder meer met vuurwerk, stenen en glas. Twee agenten van de ME raakten lichtgewond.

In totaal werden zeven aanhoudingen verricht. Twee van de arrestanten werden vrijdag op vrije voeten gesteld. Zij waren opgepakt voor belediging. De vijf andere arrestanten, die waren aangehouden wegens openlijke geweldpleging, zitten nog vast.

De politie doet onderzoek naar wat zich woensdagavond precies heeft afgespeeld en zoekt naar meer camerabeelden van de ongeregeldheden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.