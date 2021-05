Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maakt bijna 7 miljoen euro vrij om ondermijnende criminaliteit in de haven van Rotterdam en op luchthaven Schiphol tegen te gaan. Het gaat om een eenmalige investering, aangezien het huidige kabinet demissionair is en geen structurele uitgaven doorvoert.

De Rotterdamse haven krijgt 5 miljoen euro en Schiphol 1,9 miljoen euro. Zo moeten criminelen worden aangepakt die toegang hebben gevonden tot de logistieke processen en zo bijvoorbeeld gesmokkelde drugs kunnen doorlaten.

Het geld wordt onder meer ingezet voor het overkopen van risicopanden en het beter beveiligen van terreinen. Ook wordt geïnvesteerd in het tegengaan van corruptie onder medewerkers, bijvoorbeeld door het oneigenlijk gebruik van toegangspassen te bestrijden.

"De onder- en bovenwereld zien we letterlijk samenkomen op containerterminals en in bagagekelders van onze zee- en luchthavens", schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer. "Met hulp van binnenuit proberen criminelen drugs te smokkelen. Daarom willen we op deze plekken doorpakken."

Goederenstromen bereiken via deze twee zogeheten mainports de rest van de wereld. Vorig jaar werd in de haven van Rotterdam een recordhoeveelheid van ruim 40.000 kilo cocaïne onderschept.

Het tegengaan van criminele ondermijning is al langer een belangrijk doel van het kabinet. Er wordt momenteel gewerkt aan een speciaal team waarin de douane, de Belastingdienst, de FIOD en de marechaussee samenwerken met de politie en het Openbaar Ministerie (OM).