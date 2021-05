Hero Brinkman is vrijdag door de rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van zes uur omdat hij in zijn functie als agent misbruik maakte van de politiesystemen door ongeoorloofd informatie op te vragen. Hij werd vrijgesproken van het lekken van vertrouwelijke informatie naar De Telegraaf.

De 56-jarige Brinkman kreeg strafvermindering vanwege onder meer de lange duur van de rechtszaak. In plaats van twintig uur kreeg Brinkman daarom een taakstraf van zes uur. Een straf die hij overigens niet hoeft uit te voeren, omdat hij enige tijd in voorarrest heeft gezeten.

De veroordeling heeft Brinkman te wijten aan het raadplegen van de politiesystemen voor zijn toenmalig vriendin. De man die in 2012 de PVV verliet en in 2013 terugkeerde bij de politie, vroeg informatie over in totaal drie personen op.

De belangrijkste verdenking tegen Brinkman was echter het volgens het Openbaar Ministerie (OM) enkele malen verstrekken van vertrouwelijke informatie aan een journalist van De Telegraaf. De krant maakte daar volgens het OM gebruik van voor zes artikelen, onder meer over terrorisme.

In al die artikelen dook vertrouwelijke informatie op die volgens het OM alleen van Brinkman afkomstig kon zijn.