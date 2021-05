De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een einde gemaakt aan een illegaal feest op de Wellekade in Deventer.

De politie had meerdere meldingen over geluidsoverlast ontvangen en stuurde enkele agenten naar de Wellekade. Daar troffen zij ongeveer 250 feestende mensen aan. De feestvierders leefden de coronaregels niet na.

De feestvierders werd verzocht het feest zelf te beëindigen en naar huis te gaan, maar daar gaven ze aanvankelijk geen gehoor aan. Rond middernacht kondigde burgemeester Ron König een noodbevel af, waarna tientallen agenten met onder meer honden de kade schoonveegden en mensen naar huis stuurden.

Een van de vertrekkende feestgangers gooide vanaf een scooter een bierflesje tegen een politiewagen. De politie reed de scooterrijder vervolgens klem, waarbij de bestuurder en bijrijder lichtgewond raakten. Beiden werden gearresteerd.

Rond 1.00 uur was de rust wedergekeerd. Burgemeester König heeft er begrip voor dat mensen nog altijd blij zijn met de promotie van Go Ahead Eagles naar de Eredivisie van eerder deze week. "Maar we blijven niet aan de gang met feestjes", benadrukte hij.