Drie personen onder wie een kind zijn donderdagmiddag gewond geraakt, nadat een auto met hoge snelheid van een weg afschoot en door een hek op het parkeerterrein van een McDonald's in Hoogvliet in de gemeente Rotterdam belandde. De bestuurder is aangehouden, zegt een politiewoordvoerder.

Het kind raakte lichtgewond. De twee anderen liepen zwaardere verwondingen op en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de woordvoerder kwam de auto met hoge snelheid van een naastgelegen afrit van de A15 afgereden. De automobilist richtte een spoor van vernieling aan door vervolgens met "een flinke vaart" door het hek van de parkeerplaats te rijden. Op zijn weg ramde hij ook een aantal andere auto's. Uiteindelijk kwam het voertuig tot stilstand tegen een prullenbak.

Hoe het voorval precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk, maar de politie sluit niet uit dat de bestuurder op het gaspedaal drukte terwijl hij op de rem had willen trappen, aldus de woordvoerder. De politie onderzoekt de zaak.