De politie heeft donderdag ruim tachtig aanhoudingen verricht nabij het Cars Jeans Stadion in Den Haag. Rondom het stadion gold een noodbevel zodat de voetbalsupporters weg zouden blijven bij het degradatieduel met Willem II dat daar plaatsvond. De aangehouden personen gaven meerdere keren geen gehoor aan de oproep weg te gaan, aldus de politie.

De gemeente Den Haag kondigde het noodbevel donderdagmiddag af voorafgaand aan de wedstrijd, die om 14.30 uur begon. ADO Den Haag verloor met 1-4 en degradeerde na twaalf jaar uit de Eredivisie. De gemeente had iedereen opgeroepen de wedstrijd thuis te volgen. Voor de wedstrijd waren er al ADO-aanhangers bij het stadion die vuurwerk afstaken.

"Kort nadat agenten de voetbalsupporters tegenhielden, werd de sfeer grimmig", aldus de politie. De supporters zouden politie te paard hebben bekogeld met vuurwerk en brandende fakkels.

In de aanloop naar het duel zorgden supporters woensdag ook al voor onrust. Rond het spelershotel van Willem II in Nieuwerkerk aan den IJssel werd een noodbevel van kracht uit angst voor rellen. De Tilburgers bereidden zich in het hotel voor op de wedstrijd van donderdag.

Uit politie-informatie was naar voren gekomen dat supporters van Willem II, onder wie hooligans, in de omgeving van het hotel zwaar vuurwerk wilden afsteken, vernielingen wilden aanrichten en mogelijk confrontaties wilden aangaan met de politie.

Voetbalsupporters houden politie bezig

De politie heeft het de afgelopen tijd sowieso al druk met misdragende voetbalsupporters. Zo zag de Mobiele Eenheid (ME) van de politie zich in de nacht van woensdag op donderdag gedwongen om in te grijpen nabij stadion De Vijverberg van De Graafschap. Supporters gooiden daar met zwaar vuurwerk en richtten vernielingen aan, nadat de club uit Doetinchem woensdagavond promotie naar de Eredivisie was misgelopen.

Verder voorkwam de politie afgelopen weekend nog dat het op meerdere plekken in het land tot aanvaringen kwam tussen aanhangers van Feyenoord en Ajax. Zondag speelden de twee rivalen tegen elkaar in De Kuip in Rotterdam.

In de aanloop naar de Klassieker vonden vorige week explosies plaats bij cafés in Rotterdam die vaak door supporters van Feyenoord bezocht worden en daarna ook bij een café van Ajax in Amsterdam.