De dag begint droog, maar geleidelijk zullen stapelwolken ontstaan. In de middag kunnen in het midden en het zuiden van ons land enkele stevige buien vormen, met bovendien kans op onweer. Lokaal kan daarbij veel regen vallen.

In het noorden van ons land blijft het overwegend droog. Er staat weinig wind en de temperaturen variëren van ongeveer 16 tot 18 graden. Hierdoor is er sprake van aangenaam lenteweer. Het weerbeeld op vrijdag zal vergelijkbaar zijn. In het weekend gaan de temperaturen iets omlaag.

