Patiënten die wachten op een operatie die wegens de coronacrisis is uitgesteld, moeten daarvoor mogelijk naar een ziekenhuis elders in het land. Het kabinet overweegt ook bij het inhalen van uitgestelde behandelingen patiënten te gaan spreiden over het land, zoals dat ook met coronapatiënten gebeurt. Dat zegt minister Tamara van Ark (Medische Zorg).

"Wij willen dat mensen die geconfronteerd zijn met uitstel van zorg, weer snel geholpen kunnen worden, en ook hier zonder al te grote regionale verschillen", aldus Van Ark.

Zij komt nog deze maand met een plan waarmee de gezondheidszorg de opgelopen achterstand kan inlopen. "Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn", vindt de minister.

Het plan wordt opgesteld in nauw overleg met de zorgsector, benadrukt Van Ark. De druk op het personeel is daar "langdurig immens groot". De mensen moeten daar ook van kunnen herstellen. De minister vindt dat "minstens zo belangrijk" als het snel inhalen van alle uitgestelde operaties.