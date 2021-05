Het Haagse Bos bij paleis Huis ten Bosch is woensdag kortstondig ontruimd na een melding van een verdachte situatie. De omgeving kon na bijna een uur weer worden vrijgegeven. Er is niets verdachts aangetroffen.

Het is nog niet duidelijk welke melding de politie ontving, maar de dreiging werd zeer serieus genomen. De omgeving werd afgezet met linten, er waren agenten te paard aanwezig en een helikopter vloog over het gebied.

Paleis Huis ten Bosch is het woonpaleis van koning Willem-Alexander en zijn gezin. De politie kan nog niet zeggen of de melding gaat over een verdachte situatie bij het paleis van de koning.

De afzettingen nabij het Haagse Bos worden verwijderd. Het bos is weer vrijgegeven.