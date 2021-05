De peuter die maandagavond in Amsterdam werd geraakt door een verdwaalde kogel is weer thuis. Het tweejarige kind is behandeld in het ziekenhuis, maar heeft nog wel een wond.

De politie wil om privacyredenen niet zeggen of het om een jongetje of meisje gaat en wat de aard van de verwonding is.

Bij de politie kwam maandagavond een melding over een schietincident bij metrostation Kraaiennest in stadsdeel Zuidoost binnen. Daarbij zouden diverse schoten zijn gelost door twee verdachten.

In de omgeving is naar hen gezocht, maar ze zijn niet aangetroffen. Het is nog onbekend wat de aanleiding tot het schietincident is geweest.