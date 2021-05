De hoge temperaturen tijdens Moederdag leken een voorbode van lenteweer, maar niets is minder waar. In de komende weken blijft het wisselvallig en komt het kwik waarschijnlijk niet boven de 20 graden uit.

"In de pluimgrafiek voor de komende vijftien dagen zien we wat temperatuur betreft weinig variatie", meldt Weerplaza. "'s Middags ligt de temperatuur gemiddeld rond een graad of 16. Dat is onder de norm."

De huidige lagedrukgebieden verklaren de relatief lage temperaturen. De straalstroom is daarbij de afgelopen tijd naar het noorden geschoven, waardoor de komende twee weken een sterke wind op 10 kilometer hoogte boven West-Europa waait; dat staat garant voor wisselvallig weer met regelmatig flinke buien.

Eind deze maand lijkt het weer wel wat stabieler te worden. Een hogedrukgebied boven Zuid-Europa lijkt zich voorzichtig uit te breiden over West-Europa. Dat leidt tot afnemende neerslagkansen, en afhankelijk van de windrichting gaan de temperaturen dan ook een beetje omhoog.

"Toch lijkt écht warm weer zoals op Moederdag uit te blijven in mei, of er moet sporadisch nog eens een dag tussen zitten waarop de wind tijdelijk naar het zuiden draait", aldus Weerplaza. "Maar verder blijven we te maken houden met gematigde temperaturen van 15 tot 20 graden."

Ook begin juni is er nog weinig sprake van warmte in Nederland. "Maar in de tweede week lijkt de warme zich uit te breiden boven Frankrijk. Misschien krijgen we daar ook in de Benelux mee te maken."