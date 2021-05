Ook het gerechtshof in Den Haag oordeelt dinsdag dat Malek F. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij op 5 mei 2018 drie willekeurige mensen neerstak. Daarom wordt de 35-jarige F. geen celstraf, maar tbs met dwangverpleging opgelegd.

De vraag die zowel bij de rechtbank als in hoger beroep centraal stond, is of F. strafbaar is voor wat hij heeft gedaan of dat de steekpartij het gevolg van een psychische stoornis was. Ook in hoger beroep gaat het gerechtshof uit van dat laatste.

Het Openbaar Ministerie (OM) is er wel van overtuigd dat F. het doel had om mensen te doden. Hij verwondde de drie slachtoffers op zo'n manier, dat de steekpartij fatale gevolgen had kunnen hebben. Volgens justitie was er geen sprake van een gemoedsopwelling en daarom eiste het OM twaalf jaar en tbs.

Het hof volgt echter het advies van deskundigen die onderzoek deden naar de psyche van F. Zij concludeerden dat hij lijdt aan ernstige paranoïde wanen. Die zijn waarschijnlijk het gevolg van traumatische gebeurtenissen uit het verleden van de Syrische vluchteling.

F. heeft altijd gezegd dat hij op de bewuste dag van een vogel de opdracht kreeg om aanbidders van de duivel neer te steken. Het hof kwalificeert de steekpartij als een drievoudige poging tot moord. Dit is hem vanwege zijn stoornis echter niet aan te rekenen en daarom is hij ontslagen van rechtsvervolging.

Wel moet F. worden behandeld in een kliniek, omdat de kans op herhaling groot is. Hij heeft spijt betuigd en hoopt dat hij behandeld kan worden.