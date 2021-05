Een tweejarig kind is maandagavond gewond geraakt bij een schietincident in de buurt van metrostation Kraaiennest in Amsterdam. Het jonge slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en moest ter observatie in het ziekenhuis blijven.

Maandag rond 21.15 uur werd gemeld dat bij het metrostation diverse schoten waren gelost. Uit verschillende verklaringen maakt de politie op dat er twee schutters bij het incident betrokken zijn.

In de omgeving is gezocht naar de daders, maar ze zijn niet aangetroffen. Medewerkers van de forensische opsporing hebben meerdere hulzen aangetroffen.

Wat zich er precies heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk.