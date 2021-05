Het is dinsdag exact één jaar geleden dat een groep van tien watersporters voor de kust van Scheveningen in de problemen kwam door algenschuimvorming. Vijf van hen overleefden het niet. Aanbevelingen van experts om de veiligheid op het strand te verbeteren, zoals een waarschuwingssysteem, worden binnenkort behandeld door de gemeente Den Haag, meldt een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

De vijf slachtoffers kwamen uit Den Haag en Delft en waren in de leeftijd van 22 tot 38 jaar. De mannen waren ervaren surfers, maar werden verrast door metershoog zeeschuim.

Een waarschuwingssysteem zou dergelijke incidenten in de toekomst moeten voorkomen, maar het is niet duidelijk hoe het idee eruit komt te zien, aldus de gemeentewoordvoerder. Er wordt onder meer met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de Holland Surfing Association en de lokale surfvereniging The Shore gesproken over het verbeteren van de veiligheid op het strand en in de zee.

Enkele stappen zijn al gezet, aldus de woordvoerder. Zo heeft de gemeente geïnvesteerd in twintig extra vlaggen en neemt de hoeveelheid strandwachten de komende jaren toe.

Den Haag denkt aan speciale regio's voor watersporten

Daarnaast zijn tal van suggesties gedaan door mensen die betrokken waren bij het ongeval van vorig jaar. Een optie is het instellen van speciale regio's voor surfers, watersporters en zwemmers, terwijl surfers ook aan hun kleding herkend moeten gaan worden.

Het college moet bepalen welke ideeën haalbaar zijn. Experts hamerden vooral op betere voorlichting van surfers. "We onderzoeken hoe surf- en watersportverenigingen beter kunnen samenwerken", aldus de woordvoerder. Daarbij zou de nadruk worden gelegd op bewustwording rondom de gevaren van de zee.

De surfers werden vorig jaar geëerd door rozen in het zand te steken. De surfers werden vorig jaar geëerd door rozen in het zand te steken. Foto: Naomi Defoer

Onderzoeker bij ongeval wijst op Belgisch waarschuwingssysteem

Algenonderzoeker Katja Philippart coördineerde het onderzoek naar hoe het kon dat er zo veel algen in het water aanwezig waren. De deskundige wijst op het Belgische waarschuwingssysteem, dat overgenomen zou kunnen worden.

De zuiderburen werken met een digitale kaart die laat zien hoeveel algen er in het water aanwezig zijn, of de hoeveelheid toeneemt en waar je ze kan zien. Daarbij maakt België gebruik van satellietbeelden. Als de situatie onveilig wordt geacht, wordt een digitale vlag gehesen om watersporters te waarschuwen. Dat gebeurde vorige week nog.

Volgens Philippart is het opzetten van een dergelijk systeem niet het probleem, maar is het onderhouden van een systeem tijdrovend. "Je moet het altijd kunnen onderhouden, en het moet altijd beschikbaar én nauwkeurig zijn. Dat vraagt veel inzet."

De expert benadrukt echter dat een dergelijk initiatief succesvol kan zijn, mits watersporters het advies opvolgen. "Als mensen zich iets aantrekken van het advies van de gemeente, is het echt een goed idee."