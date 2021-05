De politie weet wie de passagier was die in de nacht van 1 op 2 mei tijdens een taxirit door Tilburg met een vuurwapen meerdere malen in het dashboard van het voertuig schoot. Het gaat om een 33-jarige Tilburger, een bekende van de politie, meldt zij maandag.

De verdachte is nog niet aangehouden. De politie weet op dit moment namelijk niet waar hij zich bevindt of wat zijn huidige verblijfplaats is. Ook is de politie nog op zoek naar getuigen van het incident, met name naar de twee andere passagiers die op dat moment ook in de taxi zaten.

In de bewuste nacht van het incident reed de taxichauffeur de drie passagiers naar hun bestemming in Tilburg. Tijdens de rit loste de verdachte om nog altijd onbekende reden enkele schoten in het dashboard. Niemand raakte gewond, maar de chauffeur was uiteraard hevig geschrokken.

Na het incident reed de chauffeur door naar Oisterwijk, waar hij de politie inschakelde. Agenten vonden in het voertuig meerdere kogelinslagen. De taxi werd ingenomen voor sporenonderzoek.