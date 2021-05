Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in de rechtbank van Den Haag elf maanden geëist tegen oud-officier van justitie Vincent L. voor seks met een minderjarige tegen betaling in 2016. De man zou zich schuldig hebben gemaakt aan verleiding en kinderprostitutie.

Eerder op maandag vertelde L. dat hij inderdaad geld heeft gegeven aan de destijds zestienjarige jongen, die Jesse wordt genoemd, maar dat dit niet voor het seksueel contact was. De orale seks zou in wederzijdse overeenstemming hebben plaatsgevonden.

Volgens het OM was er echter sprake van kinderprostitutie. Er zou door de verdachte ook op andere momenten geld zijn betaald aan de jongen, maar in ieder geval altijd na seksueel contact.

Daarnaast had L. niet zomaar mogen uitgaan van de leeftijd van Jesse, die zei dat hij achttien jaar was. Er ligt namelijk een plicht bij diegene die seks tegen betaling heeft met een jongvolwassene om te controleren of diegene niet minderjarig is, bijvoorbeeld door naar een identiteitsbewijs te vragen.

Verdachte zou bewust kop in zand hebben gestoken

Volgens het OM heeft L. "bewust zijn kop in het zand gestoken". Jesse zat namelijk nog op de middelbare school en dat wist L. Ook kocht hij sigaretten en drank voor de jongen. "Producten die een minderjarige niet mag kopen", aldus de officier. Ook zou Jesse er volgens justitie duidelijk uitzien als een puber.

Daarnaast zou L. ook niet zijn geschrokken toen hij in 2017 via een vriend van Jesse hoorde dat het slachtoffer zestien was. Het contact werd toen ook niet verbroken, en de communicatie was volgens het OM seksueel getint. Er kan niet bewezen worden dat het in die periode ook tot seks is gekomen.

Advocaat: Geen sprake van dwang of betaling

Advocaat Aniek Saes zei in navolging van haar cliënt dat er helemaal geen prijsafspraken zijn gemaakt tussen Jesse en L. Er waren inderdaad betalingen en er was inderdaad seks, maar bewijs voor een onderling verband ontbreekt, aldus de raadsvrouw.

L. kon volgens de advocaat ook niet weten dat Jesse zichzelf prostitueerde. Volgens de man genoten ze beiden van de seksuele handeling. Een jongen van zestien mag seks hebben met een meerderjarig persoon zolang er geen sprake is van dwang of betaling. Daar is in deze zaak volgens Saes geen sprake van.