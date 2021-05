Voormalig officier van justitie Vincent L. ontkent dat er een verband bestaat tussen geld dat hij aan een jongen gaf en orale seks. De 48-jarige L. staat maandag terecht in de rechtbank van Den Haag voor ontucht met een minderjarige en kinderprostitutie in 2016.

De destijds zestienjarige jongen, die uit privacyoverwegingen Jesse wordt genoemd, zegt in zijn verklaring dat L. juist heel goed wist dat de seksuele handeling plaatsvond in ruil voor geld.

De twee leerden elkaar in april 2016 kennen via de datingsite voor homo's Bullchat. L. noemt de site een ontmoetingsplaats en zegt dat hij niet op zoek was naar betaalde seks. Het gesprek met Jesse was volgens de verdachte zo prettig, dat ze ook telefoonnummers uitwisselden.

L. zei tegen de rechtbank dat hij Jesse op een gegeven moment geld gaf vanuit een "hulpvraag". "Hij 'verbrandde' geld en dat deed ik ook op mijn achttiende en daarom hielp ik hem." L. zegt dat Jesse de eerste keer zelf het initiatief tot orale seks nam. De betalingen moeten daar volgens de oud-officier niet aan gekoppeld worden. Hij schat in totaal tussen de 750 en 1.000 euro te hebben betaald.

Verdachte geloofde verhaal van het slachtoffer

De rechtbank vroeg L. of hij niet beter zijn best had moeten doen om te controleren of Jesse wel echt achttien was, zoals de jongen beweerde. De verdachte zei daarop het verhaal van Jesse te hebben geloofd.

L. gaf een ontkennend antwoord op de vraag of hij als toenmalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket (fraudebestrijding) niet extra alert had moeten zijn. "Als ik wist dat het fout was wat ik deed, had ik niet gedaan", aldus de verdachte.

De oud-officier heeft zich naar eigen zeggen pas achteraf veel dingen gerealiseerd: "Ik dacht dat hij het prettig vond wat ik deed."

Het Openbaar Ministerie (OM) zal later op maandag de strafeis uitspreken. Die wordt gevolgd door het pleidooi van de verdediging. Negen andere mannen zijn in een aparte strafzaak veroordeeld voor seks tegen betaling met Jesse.