Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft de tot levenslang veroordeelde moordenaar Loi Wah C. afgelopen week gratie verleend. Volgens de bewindsman zat er niets anders op, omdat zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de rechter positief had geadviseerd over het inmiddels zevende gratieverzoek van C.

Voorwaarde voor de gratieverlening was dat C. het land zou verlaten en dat is vorige week gebeurd. De nu 63-jarige man is teruggestuurd naar China, zijn land van herkomst.

C. werd in 1989 veroordeeld tot levenslang voor de moord op een Chinees gezin in Rotterdam. Hij heeft altijd ontkend de moorden te hebben gepleegd. Tot vorige week was hij de langstzittende gevangene van Nederland.

Hij had zes keer eerder om gratie gevraagd, maar de verzoeken werden telkens afgewezen. Volgens de rechtbank had Dekker de laatste afwijzing echter niet goed gemotiveerd, waarna het verzoek opnieuw moest worden beoordeeld.

Dekker heeft met tegenzin gratie verleend. "De heer C. heeft zeven keer een gratieverzoek ingediend en dat hebben we zes keer afgewezen. Zoals de Gratiewet voorschrijft, heb ik het Openbaar Ministerie en de rechter om advies gevraagd. Zowel de rechter als het Openbaar Ministerie adviseert bij het zevende gratieverzoek de heer C. onvoorwaardelijke gratie te verlenen nu er geen argumenten meer zijn om gratie te weigeren", schrijft hij in een Kamerbrief.

Hof vindt dat levenslange gevangenisstraf niet langer doel dient

Levenslang betekent in Nederland in principe ook levenslang, maar onder druk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moest ons land het mogelijk maken om na 25 jaar een herbeoordeling te krijgen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vindt een levenslange straf alleen humaan als de veroordeelde nog enige hoop kan koesteren.

Het hof in Den Haag was bij het laatste gratieverzoek van mening dat "gelet op het recidiverisico, de delictgevaarlijkheid, het gedrag en de ontwikkeling van betrokkene met de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf niet langer een strafrechtelijk doel wordt gediend". Dat standpunt is onder meer gebaseerd op het verlof dat C. in 2015 kreeg.

De minister schrijft dat "gratie de veroordeling niet wegneemt en de dader nog steeds schuldig is bevonden aan de feiten die hij heeft gepleegd". "Het vonnis blijft staan", benadrukt Dekker.