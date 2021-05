Bewoners van ongeveer vijftig ontruimde woningen in de wijk Punter in Lelystad mogen naar huis. De brandweer meldt in de nacht van zondag op maandag dat de situatie veilig is. De woningen waren ontruimd vanwege een benzineachtige stof in het riool.

De brandweer had een groot deel van de wijk zondagavond al veilig verklaard. De gemeente zei te verwachten dat alle bewoners rond middernacht weer naar huis konden. Maar vanwege technische problemen met de doorspoeling van het riool werd de terugkeer van de laatste bewoners met enkele uren uitgesteld.

Rond 3.40 uur meldde de brandweer dat de situatie onder controle was. Wel blijft de brandweer de situatie monitoren.

Mensen die terug mogen, krijgen het advies hun huis te ventileren totdat de geur het pand uit is. Ook is het raadzaam om kranen en wc's door te spoelen.

Eerder op de dag pikte de meetapparatuur gevaarlijke dampen op. Het RIVM onderzoekt monsters uit het riool. Om wat voor stof het precies gaat, is nog altijd onduidelijk.

Zondagmiddag zei een woordvoerder dat de gemeente had gehoopt dat de stof op dat moment al weg zou zijn. "Het rioolstelsel heeft aftakkingen en is bijvoorbeeld dieper dan we verwachten, wat ons soms weer verrast", aldus de zegspersoon.

Wijkbewoners klaagden over hoofdpijn

De indringende lucht werd zaterdagavond opgemerkt. Meerdere wijkbewoners klaagden over hoofdpijn. Bij sommige mensen hing de vreemde lucht in de woning. Ongeveer vijfhonderd mensen moesten hun huis verlaten.

Zondagochtend mochten de eerste bewoners terugkeren naar hun woningen. Maar aan het begin van de middag zag de brandweer zich genoodzaakt om opnieuw een gebied in en rond de wijk Punter te ontruimen.