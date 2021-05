Rijkswaterstaat is in de nacht van zondag op maandag begonnen aan het megatransport van de nieuwe, tijdelijke Suurhoffbrug. De boogbrug van circa 200 meter lang, 20 meter breed en ruim 40 meter hoog maakt een spectaculaire reis over het water dwars door Rotterdam.

De brug verliet om 1.00 uur de bouwlocatie in Krimpen aan den IJssel. Tot dusver passeerde het transport de Van Brienenoordbrug, De Hef, Koninginnebrug, Erasmusbrug en de Botlekbrug. Maandagochtend werd aangemeerd bij het Hartelcomplex. In de nacht van maandag op dinsdag wordt de tocht voortgezet.

De uiteindelijke ligplaats is over het Hartelkanaal bij de Maasvlakte. De operatie duurt een paar dagen. Het grote transport van de brug stond eerder al gepland voor afgelopen woensdag, maar ging toen vanwege de harde wind niet door.

De Suurhoffbrug vaart op pontons en moet nog langs het Hartelcomplex en de Harmsenbrug zien te komen. Dat moet in de nacht van maandag op dinsdag gebeuren. Volgens de huidige planning wordt de tijdelijke brug aankomende zaterdag op zijn plek gelegd naast de bestaande Suurhoffbrug in de A15.

Rijkswaterstaat noemt de Suurhoffbrug een toegangspoort tot de Maasvlakte en een vitale verbinding voor het Rotterdamse havengebied. De huidige brug wordt gerenoveerd en krijgt er nu de tijdelijke brug naast, die de komende jaren de toenemende verkeersdrukte moet helpen opvangen.

108 Enorme verhuisklus: brug vaart dwars door Rotterdam