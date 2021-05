De brandweer heeft opnieuw een gebied ontruimd in en rond de wijk Punter in Lelystad, waar zaterdagavond een benzineachtige stof werd ontdekt in het riool. Vanuit een gemaal in de buurt is de stof waarschijnlijk deels in het riool van een paar straten verderop beland, laat de gemeente weten.

De bewoners van het gebied wordt verzocht opvang te zoeken bij familie en vrienden buiten de wijk. Voor wie dat niet lukt, wordt opvang geregeld in school De Rietlanden. Een schatting van het aantal huizen dat nu ontruimd is, durft de gemeente niet te maken.

Eerder op de dag mocht een deel van eerder geëvacueerde bewoners van de wijk juist terug naar huis.

Ongeveer vijfhonderd mensen moesten zaterdagavond hun woning uit vanwege een "vreemde, indringende" lucht. In eerste instantie werd gedacht dat het om gas ging, maar de lucht bleek van een benzineachtige stof uit het riool te komen.

Om wat voor stof het precies gaat en hoe die in het riool is beland, is nog niet duidelijk. Sinds afgelopen nacht is de brandweer het riool aan het leegpompen en leegspoelen. Ook worden metingen uitgevoerd. De waardes van de nog onbekende stof zijn volgens de brandweer aan het dalen.

Het gemaal waardoor de stof waarschijnlijk weer in een riool belandde, was opgestart om rioolwater elders uit de wijk direct naar de afvalwaterzuivering te pompen. Mogelijk belandde de stof in het water via overloop, aldus de gemeente.